Một năm trước, trận lũ lịch sử tháng 11-2025 đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, làm đảo lộn cuộc sống của người dân phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Trong những ngày khắc phục hậu quả, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã dựng lại nhà cho dân trong Chiến dịch Quang Trung. Sau một năm, những mái nhà đã có người ở, những chuồng trại đã có đàn vật nuôi. Bà con cũng chủ động hơn trước mỗi mùa mưa lũ.