[Video] Quốc lộ 279 phát sinh cung sạt lở mới, đường sang Lai Châu bị tê liệt
Thông tin từ UBND xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai) cho biết: Một cung sạt lở mới trên Quốc lộ 279 khiến tuyến đường từ Văn Bàn đi Minh Lương, Nậm Xé và sang Lai Châu tiếp tục tê liệt. Trong khi đó, tại Tỉnh lộ 175, đá lớn từ taluy dương cũng tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người đi lại.
UBND xã Minh Lương cho biết, cung sạt mới có chiều dài khoảng 70m, chiều cao trung bình 5-6m, rộng 10m, ước tính khối lượng đất đá khoảng 4.000-5.000m3 tiếp tục đổ xuống, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục. Do đó, giao thông từ xã Văn Bàn đi Minh Lương, Nậm Xé và sang tỉnh Lai Châu vẫn bị chia cắt hoàn toàn. Điểm sạt lở cũng khiến 2 cột điện 35kV (C135-C136) trên trục Văn Bàn - Minh Lương bị đổ nghiêng, gây mất điện tại hai xã Minh Lương và Nậm Xé.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quoc-lo-279-phat-sinh-cung-sat-lo-moi-duong-sang-lai-chau-bi-te-liet-post1005729.html