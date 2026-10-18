[Video] Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…