[Video] Quốc hội xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng
Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo về các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực đối ngoại, tư pháp, giao thông; thảo luận ở Tổ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 - 2027, quyết toán ngân sách năm 2025 và tổng kết thực hiện Nghị quyết 66 về dự án đường Hồ Chí Minh.
Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) trình Quốc hội gồm 527 điều, trong đó bổ sung 34 điều, sửa đổi 246 điều và giữ nguyên 247 điều. Dự thảo hoàn thiện quy định về tố tụng điện tử, bảo đảm tính hợp pháp, xác thực, an toàn dữ liệu và quyền lợi của người tham gia tố tụng; đồng thời bổ sung chế định bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị, với các cơ chế kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính tự nguyện và phù hợp với chứng cứ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quoc-hoi-xem-xet-nhieu-du-an-luat-nghi-quyet-quan-trong-post996195.html