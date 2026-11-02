[Video] Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai

Với trường hợp hiến sau khi qua đời, dự thảo cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký nguyện vọng hiến khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.