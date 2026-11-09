[Video] Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027

Nghị quyết đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026; đồng thời yêu cầu tăng cường chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế và mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Về chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm ngay từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.