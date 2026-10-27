[Video] Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp đã tham gia thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) cùng các dự thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự. Nhiều ý kiến tâm huyết, bám sát hơi thở thực tiễn tại cơ sở đã được đại biểu chuyển tải đến diễn đàn Quốc hội.