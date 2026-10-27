[Video] Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)
Chiều 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết thi hành Bộ luật và Nghị quyết thí điểm thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.
Qua thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành nhiều nội dung của dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) gồm 36 chương và 503 điều, tăng 11 điều so với Bộ luật hiện hành gồm 492 điều.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quoc-hoi-thao-luan-ve-du-thao-bo-luat-to-tung-hinh-su-sua-doi-post998433.html