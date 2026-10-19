[Video] Quốc hội thảo luận dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)

Một điểm mới khác được các đại biểu đánh giá cao là quy định về ghép trẻ. Theo dự thảo, việc ghép trẻ sẽ được đánh giá toàn diện, không chỉ căn cứ vào điều kiện của người nhận con nuôi, mà còn xem xét điều kiện kinh tế, gia đình, xã hội, năng lực, nguyện vọng của người nhận và đặc điểm, hoàn cảnh của trẻ. Các đại biểu cho rằng, cách tiếp cận này sẽ giúp việc lựa chọn gia đình cho trẻ dựa trên sự phù hợp, qua đó bảo đảm mỗi trường hợp nuôi con nuôi được xem xét thận trọng, đặt quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em làm trọng tâm.

Nguyễn Hồng Quân