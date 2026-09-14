[Video] Quảng Trị thống nhất phương án xử lý các xà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt
Ngày 14/9, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng khẩn trương triển khai phương án đưa hai xà lan còn mắc kẹt tại khu vực cầu Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng ra ngoài, bảo đảm an toàn công trình và giao thông trên Quốc lộ 1, tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Phương án được thống nhất là bơm nước khỏi khoang xà lan, sử dụng 4 phao nổi hỗ trợ cùng hệ thống dây cáp để kéo phương tiện khỏi vị trí mắc kẹt. Đơn vị trục vớt được yêu cầu huy động ngay nhân lực, phương tiện, thiết bị triển khai phương án, bảo đảm an toàn cho người và công trình. Các lực lượng chức năng bố trí cán bộ thường xuyên tại hiện trường để phối hợp, giám sát và xử lý các tình huống phát sinh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quang-tri-thong-nhat-phuong-an-xu-ly-cac-xa-lan-mac-ket-tai-cau-duong-sat-post988501.html