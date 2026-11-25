[Video] Quảng Trị khẩn trương khắc phục sạt lở gây ách tắc Quốc lộ 15D
Sáng 25/11, UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn khiến đất đá từ trên núi tràn xuống đường tại Km9+400 trên tuyến Quốc lộ 15D thuộc địa phận xã La Lay, khiến tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã La Lay đã cử lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hạt Quản lý Quốc lộ 15D cùng các ngành chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để kiểm tra, tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các lực lượng khẩn trương triển khai phương án xử lý, thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quang-tri-khan-truong-khac-phuc-sat-lo-gay-ach-tac-quoc-lo-15d-post1005299.html