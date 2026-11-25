Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã La Lay đã cử lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hạt Quản lý Quốc lộ 15D cùng các ngành chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để kiểm tra, tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các lực lượng khẩn trương triển khai phương án xử lý, thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông.

HƯƠNG GIANG