Video quảng bá Trump TV gây sốt

Tối 21/9 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo Trump TV đã lên sóng. Theo thông điệp được đăng trên tài khoản chính thức, kênh này hoạt động 24/7, cập nhật theo thời gian thực, cung cấp “những khoảnh khắc nổi bật trong quá khứ, thông báo và nội dung mới nhất” của chính quyền.

Động thái gây chú ý của Nhà Trắng

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump quảng bá dịch vụ này với tên gọi “The Essentials Station” (tạm dịch: “Kênh thiết yếu”), có thể xem trên YouTube và trang web Nhà Trắng.

Nội dung ban đầu chủ yếu là các video được Nhà Trắng sản xuất hoặc lưu trữ, gồm bài phát biểu, sự kiện chính thức và những hình ảnh nổi bật trong nhiệm kỳ của ông Trump.

Chương trình mở màn có bài phát biểu của lãnh đạo Mỹ tại núi Rushmore - công trình điêu khắc chân dung bốn Tổng thống Mỹ khổng lồ nằm tại bang South Dakota - vào tháng 7.

Trump TV ra đời để cập nhật liên tục các hoạt động của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Ông Kaelan Dorr - Phó trợ lý Tổng thống Mỹ - mô tả Trump TV là nơi phát trực tiếp “những thành tựu nổi bật nhất” của chính quyền mà không qua bộ lọc của truyền thông.

Theo Deadline, Trump TV ra mắt không lâu sau khi ông Trump thông báo cấm CNN, Politico và MS NOW tiếp cận Nhà Trắng vào ngày 18/9. Ông cáo buộc các cơ quan này đưa “tin giả”, sai lệch về chính quyền.

Ngày hôm sau, phóng viên của ba đơn vị bị chặn ngoài cổng Nhà Trắng. Thẻ tác nghiệp cũng bị vô hiệu hóa.

CNN, MS NOW và Politico sau đó cùng khởi kiện chính quyền Trump tại tòa án liên bang ở Washington vào ngày 21/9. Ba đơn vị cho rằng lệnh cấm ảnh hưởng đến quyền tự do báo chí được quy định trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Cùng ngày, ông Trump một lần nữa khẳng định lập trường: “Nhà Trắng không tiến hành cuộc tấn công nhằm vào báo chí tự do - điều mà tôi trân trọng. Nhà Trắng đang tấn công tin giả”.

Phóng viên CNN, MS NOW và Politico không được phép tiếp cận Nhà Trắng. Ảnh: Reuters..

Cuộc tranh luận về hoạt động đưa tin tại Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh cơ chế TV pool cũng bị gián đoạn. Theo thông lệ, các mạng truyền hình lớn của Mỹ gồm ABC, CBS, CNN, Fox và NBC luân phiên phụ trách ghi hình những hoạt động của Tổng thống. Hình ảnh sau đó được chia sẻ cho các đài và hãng tin khác, giúp tất cả cùng có tư liệu để đưa tin. Cơ chế này được gọi là TV pool.

Lịch trình ngày 21/9 do CNN phụ trách. Tuy nhiên, sau khi Nhà Trắng cấm cửa hãng tin này, các mạng truyền hình khác từ chối thay thế. Vì vậy, không có ê-kíp truyền hình nào đảm nhận nhiệm vụ ghi hình và chia sẻ hình ảnh từ các hoạt động của ông chủ Nhà Trắng trong ngày hôm đó.

Đây chính là khoảng trống để Trump TV xuất hiện. Việc Nhà Trắng tự cung cấp hình ảnh không phải mới. Tổng thống và chính quyền Mỹ từ lâu vẫn phát trực tiếp các sự kiện trên nền tảng chính thức.

Video quảng bá hút hàng triệu lượt xem

Ngay trong ngày ra mắt, Trump TV bộc lộ một số hạn chế. Ngày 21/9, ông Trump tham dự lễ cắt băng khánh thành sân bay trực thăng mới tại Nhà Trắng. Do hệ thống TV pool bị đình chỉ, Nhà Trắng phải tự phát hình ảnh.

Video sau đó cho thấy phần phát biểu của ông Trump bị tiếng động cơ trực thăng Marine One lấn át đáng kể. Ngoài ra, video dành nhiều thời lượng cho cảnh ông Trump bắt tay những người tham dự.

Video quảng bá Trump TV do Nhà Trắng chia sẻ. Nguồn: X.

Ngày 22/9, Trump TV tiếp tục gây chú ý với video quảng bá sử dụng hình ảnh từ nhiều bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng như Friends, The Simpsons, Family Guy, Home Alone, Modern Family, Breaking Bad, The Dark Knight, The Office, SpongeBob SquarePants, Parks and Recreation và That ’70s Show.

Các hãng sở hữu nội dung xuất hiện trong video gồm Warner Bros., Fox, Nickelodeon, Sony Pictures Television, Disney và NBCUniversal.

Chi tiết này khiến dư luận đặt câu hỏi về vấn đề bản quyền, nhất là khi ông Trump từng nhiều lần bị nghệ sĩ phản đối việc sử dụng âm nhạc của họ trong các nội dung liên quan đến ông.

Video đăng trên tài khoản X chính thức của Nhà Trắng hút hơn 7,6 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày.