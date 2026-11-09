[VIDEO] PVU khẳng định vai trò kết nối khoa học công nghệ tại MMMS 2026

Việc website quảng bá du lịch quốc gia "vietnam.travel" vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á về lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu cho thấy sức hút ngày càng lớn với người dùng quốc tế. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của nền tảng số trong hoạt động truyền thông, xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài.