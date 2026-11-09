[VIDEO] PVU khẳng định vai trò kết nối khoa học công nghệ tại MMMS 2026
Ngày 6/11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 về Vật liệu, Máy móc và Phương pháp phát triển bền vững (MMMS 2026) đã chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ hơn 400 đại biểu, nhà khoa học hàng đầu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định bước phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng chuyên môn.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-pvu-khang-dinh-vai-tro-ket-noi-khoa-hoc-cong-nghe-tai-mmms-2026-747740.html