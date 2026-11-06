[VIDEO] PVOIL, PTSC cùng Công an TP HCM phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các công trình năng lượng, dầu khí
Ngày 5/11, tại TP HCM, Công an TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn dầu khí, góp phần bảo vệ các công trình, cơ sở năng lượng trọng điểm và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-pvoil-ptsc-cung-cong-an-tp-hcm-phoi-hop-dam-bao-an-ninh-an-toan-cac-cong-trinh-nang-luong-dau-khi-747632.html