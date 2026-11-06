[VIDEO] PVOIL, PTSC cùng Công an TP HCM phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các công trình năng lượng, dầu khí

Từ ngày 4-7/11, tại Seoul, Hàn Quốc, Hội nghị toàn thể lần thứ 13 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) do đảng Dân chủ Đồng hành (DP) và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) của Hàn Quốc đồng tổ chức, với chủ đề "Tái thiết lòng tin trong một thế giới đang chuyển đổi", quy tụ sự tham gia của đại diện của 83 đoàn chính đảng đến từ 36 quốc gia.