[Video] Phường Đồng Xoài: ‘Chuyển động’ từ những việc dân cần

Từ ngày 15/10/2026, Hà Nội áp dụng mức giá mới đối với dịch vụ trông giữ xe tại lòng đường, hè phố được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.Theo đó, giá trông giữ phương tiện được điều chỉnh tăng tùy loại xe và khu vực. Đáng chú ý, tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi, phí trông giữ ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn lên tới 50.000 đồng/60 phút.