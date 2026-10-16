[Video] Phường Đồng Xoài: ‘Chuyển động’ từ những việc dân cần
Tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, ứng dụng công nghệ trong hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính đến mô hình “Buổi sáng với nhân dân” đang được triển khai đồng thời để phục vụ người dân. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và đổi mới phương thức tiếp công dân không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn gắn trách nhiệm của đội ngũ cán bộ với sự hài lòng của người dân. Những cách làm này cụ thể hóa quyết tâm của phường Đồng Xoài trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, lấy chuyển đổi số và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-phuong-dong-xoai-chuyen-dong-tu-nhung-viec-dan-can-a1e792f/