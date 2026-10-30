[Video] Phường Bình Phước: Khơi nguồn đổi mới sáng tạo từ cơ sở
Trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng những cách làm thiết thực ngay từ cơ sở. Tại phường Bình Phước, việc ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo không chỉ mở thêm cơ hội kết nối, ứng dụng công nghệ mà còn hướng đến giải quyết những nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và khơi dậy sức sáng tạo trong cộng đồng. Từ đây, những ý tưởng có thêm điều kiện phát triển, chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống, góp phần tạo động lực cho địa phương bứt phá.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-phuong-binh-phuoc-khoi-nguon-doi-moi-sang-tao-tu-co-so-d8203f9/