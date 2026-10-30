[Video] Phường Bình Phước: Khơi nguồn đổi mới sáng tạo từ cơ sở

Chuyển đổi số đang mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội, nhưng cũng đặt ra những thách thức ngày càng lớn về an ninh mạng, an toàn dữ liệu và chủ quyền số. Khi công nghệ trở thành hạ tầng thiết yếu của đô thị, bảo vệ hệ thống số không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là điều kiện để Thủ đô phát triển an toàn, bền vững trong kỷ nguyên mới.