[Video] Phú Thọ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày 26.10, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Phú Thọ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Cuộc thi có chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, thu hút gần 3.000 tác phẩm dự thi ở 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip.
Tại hội nghị, 39 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm 3 giải A, 6 giải B và 10 giải C, cùng các giải thưởng khác. 5 tập thể có thành tích trong lãnh đạo, triển khai và hưởng ứng cuộc thi được biểu dương, khen thưởng. Ban Tổ chức đã chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phu-tho-trao-giai-cuoc-thi-chinh-luan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-post998240.html