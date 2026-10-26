[Video] Phú Thọ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sau hơn 3 năm cải tạo và nâng cấp, Bảo tàng Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại, với không gian trưng bày được mở rộng, thiết kế kiến trúc hài hòa với cảnh quan và nhiều hoạt động giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của công trình biểu tượng này.