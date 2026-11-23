[Video] Phú Thọ: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Sáng 23/11/2026, tại Km 128 trên Quốc lộ 70B, thuộc địa phận thôn Đề Ngữ, xã Yên Sơn, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026.
Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão, khoảng 5.000 m³ đất đá, cây cối cùng bờ taluy bê tông bất ngờ sạt lở, vùi lấp toàn bộ mặt đường tại Km 128 trên Quốc lộ 70B, đoạn qua xã Yên Sơn. Sự cố khiến nhiều phương tiện gặp nạn và làm sập hai căn nhà cấp 4, khiến nhiều người dân mắc kẹt bên trong.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phu-tho-thuc-tap-phuong-an-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-post1005016.html