Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai vừa làm việc với Đảng ủy VKSND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và triển khai các Nghị quyết số 57-NQ/TW, 66-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ đột phá.