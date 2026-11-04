[Video] Phú Thọ: Tăng cường hợp tác với các địa phương Lào, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 4/11, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ.
Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Phú Thọ với các địa phương của Lào.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phu-tho-tang-cuong-hop-tac-voi-cac-dia-phuong-lao-vun-dap-tinh-huu-nghi-dac-biet-post1000255.html