[Video] Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Chiều 18/9, tại Đền Thượng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026).
Trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, các đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; đồng thời tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phu-tho-dang-huong-tuong-niem-cac-vua-hung-post989538.html