[Video] Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Giữa nhịp sống hiện đại, làng nghề Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, Hà Nội) vẫn giữ được dấu ấn riêng với nghề tạc tượng, điêu khắc gỗ và làm đồ thờ đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đáng quý, phía sau những tác phẩm mang đậm giá trị văn hóa ấy đang có sự tiếp nối của một thế hệ thợ trẻ. Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với nghệ nhân trẻ Nguyễn Viết Quân - người không chỉ lựa chọn ở lại với nghề cha ông mà còn tìm cách học hỏi, đổi mới để đưa tinh hoa nghề truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.