Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống từng là vấn đề đáng lo ngại ở Lóng Phiêng. Bằng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ngành và sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, những hủ tục này đang từng bước được đẩy lùi, góp phần thay đổi nhận thức, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng dân số trong đồng bào dân tộc thiểu số.