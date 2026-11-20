[Video] Phú Thọ có 9 xã đủ điều kiện thành lập phường
Căn cứ theo các tiêu chuẩn tại Nghị quyết số 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phú Thọ hiện có 9 xã đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thành lập đơn vị hành chính phường.
Việc thành lập 9 phường trên cơ sở nguyên trạng 9 xã sẽ phản ánh đúng vị thế, tiềm năng và thực tiễn phát triển của địa phương, giúp các xã phát huy vai trò hạt nhân, thúc đẩy tăng trưởng cho cả vùng lân cận.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phu-tho-co-9-xa-du-dieu-kien-thanh-lap-phuong-post1004095.html