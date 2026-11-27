Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kinh phí tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.