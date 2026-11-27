[Video] Phú Thọ: Các cơ sở phải công khai mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh
Tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quy định về việc dạy thêm, học thêm, làm rõ trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương các cơ sở dạy thêm cũng như việc quản lý, sử dụng kinh phí; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kinh phí tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phu-tho-cac-co-so-phai-cong-khai-muc-thu-tien-hoc-them-truoc-khi-tuyen-sinh-post1005738.html