[Video] Phú Thọ: 118 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí, thắp sáng hy vọng tương lai
Sau 5 ngày triển khai (từ ngày 19 đến 23/10/2026) tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” đã khám cho 214 bệnh nhân, trong đó 118 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật miễn phí.
Các bệnh nhi được thăm khám, hội chẩn và điều trị thuộc 6 nhóm chuyên môn: vận động, chấn thương, chỉnh hình; bỏng; tiêu hóa, tiết niệu, nam học; mắt; tai mũi họng; răng hàm mặt.
Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương, phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ nhằm đưa ra phương án điều trị phù hợp cho từng trường hợp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phu-tho-118-tre-em-khuyet-tat-duoc-phau-thuat-mien-phi-thap-sang-hy-vong-tuong-lai-post997705.html