[Video] Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 - 5/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, chiều 3/11, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Vandara Siphandone đã đến thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội.
Hai Phu nhân đã nghe đại diện Làng trẻ em Birla giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.
Nhân dịp này, hai Phu nhân đã trao tặng Làng trẻ em Birla Hà Nội nhiều phần quà thiết thực và các dụng cụ học tập, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt của các em.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phu-nhan-chu-tich-quoc-hoi-viet-nam-va-lao-tham-lang-tre-em-birla-ha-noi-post1000004.html