[Video] Phó Thủ tướng: Không để sản xuất nông sản xong mới đi tìm thị trường

Từ những ô chuồng nhỏ phía trước nhà, gia đình anh Hà Minh Đức và chị Phạm Thị Kiều Oanh ở thôn 8, xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ đã gây dựng được đàn dúi khoảng 300 con. Mô hình nuôi dúi má đào và dúi mốc không chỉ đem lại nguồn thu nhập đáng kể, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện ở địa phương.