[Video] Phó Thủ tướng: Không để sản xuất nông sản xong mới đi tìm thị trường
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu ngành nông nghiệp chuyển từ cách làm “sản xuất rồi tìm thị trường” sang nghiên cứu thị trường để tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, chế biến sâu và phát triển thương hiệu, hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD vào năm 2030.
Tại buổi làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu ngành nông, lâm, thủy sản ngày 25/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2026 ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ; xuất siêu khoảng 16,9 tỷ USD. Ngành có cơ sở hoàn thành, thậm chí vượt mục tiêu 74,2 tỷ USD cả năm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-pho-thu-tuong-khong-de-san-xuat-nong-san-xong-moi-di-tim-thi-truong-post991141.html