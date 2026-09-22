[Video] Phiên họp thứ 6 UBTV Quốc hội: Đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo khung giờ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực tập trung vào 23 điều, liên quan đến quy hoạch, đầu tư dự án điện, năng lượng tái tạo, thị trường điện, mua bán điện, giá điện và an toàn điện. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi đủ điều kiện kỹ thuật; đồng thời xây dựng lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng. Dự thảo cũng bổ sung cơ chế khuyến khích đầu tư đối với năng lượng tái tạo, năng lượng mới và hệ thống lưu trữ điện.

PV