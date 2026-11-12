[VIDEO] Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện khí LNG năm 2026

Trước thềm khai mạc Festival bảo tồn và phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026, sáng 12-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng Thủ công thế giới (WCC).