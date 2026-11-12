[VIDEO] Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện khí LNG năm 2026
Trên cơ sở quyết định Quyết định số 2972/QĐ-BCT ngày 9/11/2026, Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị phát điện căn cứ vào khung giá phát điện đã được phê duyệt để tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện. Việc ký kết này phải bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-phe-duyet-khung-gia-phat-dien-nha-may-nhiet-dien-khi-lng-nam-2026-747883.html