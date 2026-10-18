[Video] Phát huy vai trò hợp tác nghị viện, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ
Ngày 18/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quốc hội Việt Nam sẽ phát huy vai trò lập pháp, giám sát, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài với Thụy Sĩ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phat-huy-vai-tro-hop-tac-nghi-vien-lam-sau-sac-hon-quan-he-viet-nam-thuy-si-post996288.html