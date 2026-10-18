[Video] Phát huy vai trò hợp tác nghị viện, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ

Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tổ thảo luận số 3 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Hải Phòng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi thảo luận.