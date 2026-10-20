[Video] Phát huy bản lĩnh, trí tuệ phụ nữ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu, đồng thời chuyển lời thăm hỏi ân cần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội khẳng định lịch sử vẻ vang của dân tộc luôn ghi đậm dấu ấn cống hiến to lớn của các thế hệ phụ nữ; Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm gần 30% tổng số đại biểu, là minh chứng rõ nét cho cam kết bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ. Nhiều đại biểu nữ đảm nhiệm trọng trách quan trọng từ trung ương đến cơ sở, đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ và đồng bào dân tộc thiểu số.

CAO HIẾU