[Video] Phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
Tính đến hết ngày 18/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được các lực lượng tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) qua hai đợt đã nâng lên 1.037 hài cốt, trong đó có 378 bộ kèm theo di vật.
Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 18/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phat-hien-them-11-bo-hai-cot-liet-si-o-cong-vien-le-thi-rieng-post1003733.html