Lấy lý do thuê xe cho khách lưu trú tại khách sạn, Giang Thị Quỳnh Anh đã nhận 22 xe máy từ một cơ sở cho thuê rồi mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Cơ quan điều tra đã thu hồi 19 xe, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam bị can.