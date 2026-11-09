[Video] Phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho xe đi quốc lộ, cao tốc
Cục Đường bộ Việt Nam phân bổ 30.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông đến lực lượng Cảnh sát giao thông và các Khu Quản lý đường bộ, đồng thời đề nghị địa phương phối hợp phổ biến đến người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc.
Theo kế hoạch, tổng số 30.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông được phân bổ cho 5 đơn vị, gồm: Khu Quản lý đường bộ I tiếp nhận 7.000 tờ; Khu Quản lý đường bộ II tiếp nhận 6.000 tờ; Khu Quản lý đường bộ III tiếp nhận 6.000 tờ; Khu Quản lý đường bộ IV tiếp nhận 7.000 tờ và Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận 4.000 tờ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-phat-30000-to-roi-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong-cho-xe-di-quoc-lo-cao-toc-post1001120.html