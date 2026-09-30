[VIDEO] PETROVIETNAM và PV Drilling khánh thành và trao tặng phòng STEM cho Trường THPT Khoa học Giáo dục
Ngày 29/9, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, phối hợp tổ chức khánh thành và trao tặng phòng thực hành giáo dục STEM cho Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES), thuộc Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một trong hơn 100 phòng STEM thuộc chương trình STEM Innovation PETROVIETNAM đã được triển khai trên toàn quốc.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-petrovietnam-va-pv-drilling-khanh-thanh-va-trao-tang-phong-stem-cho-truong-thpt-khoa-hoc-giao-duc-746150.html