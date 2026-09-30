[VIDEO] PETROVIETNAM và PV Drilling khánh thành và trao tặng phòng STEM cho Trường THPT Khoa học Giáo dục

“Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Phục hồi chức năng là cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, trách nhiệm cao và luôn tâm huyết với sự phát triển của chuyên ngành phục hồi chức năng. Điều đáng quý ở đồng chí là luôn giữ được sự tận tâm, gần gũi với người bệnh và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc quân y”. Đó là nhận xét của Thiếu tướng, PGS, TS, BS Phạm Thái Giang, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khi nói về Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi.