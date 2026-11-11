[VIDEO] PETROVIETNAM tri ân tiền nhân, phát huy truyền thống hiếu học

Tiến sĩ Bàn Thị Quỳnh Giao nhớ, lúc ấy là gần 8 giờ tối một ngày mùa đông cuối năm 2014, thầy cúng Lý Vần Sẩu gọi điện báo ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (nay là xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) có một gia đình người Dao Tuyển chuẩn bị làm lễ tang vào khoảng 4 giờ sáng. Nếu đợi xe khách hay chờ trời sáng, chị sẽ lỡ những nghi thức đầu tiên. Đêm ấy, vợ chồng chị thu xếp người trông con, gói ghém máy ảnh, máy ghi âm rồi lên đường bằng xe máy trong mưa rét.