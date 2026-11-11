[VIDEO] PETROVIETNAM tri ân tiền nhân, phát huy truyền thống hiếu học
Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026), 35 năm Ngày thành lập Công đoàn PETROVIETNAM (16/12/1991 - 16/12/2026) và 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), đoàn công tác PETROVIETNAM đã đến dâng hương, tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-petrovietnam-tri-an-tien-nhan-phat-huy-truyen-thong-hieu-hoc-747844.html