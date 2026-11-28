[VIDEO] PETROVIETNAM góp phần giữ ổn định nguồn cung xăng dầu, hỗ trợ địa phương chuyển đổi số
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM, đã thông tin về những giải pháp chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước biến động thị trường năng lượng thế giới. Dịp này, PETROVIETNAM và PV GAS trao tặng thiết bị công nghệ thông tin trị giá gần 400 triệu đồng, góp phần hỗ trợ xã Bàu Lâm đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-petrovietnam-gop-phan-giu-on-dinh-nguon-cung-xang-dau-ho-tro-dia-phuong-chuyen-doi-so-748602.html