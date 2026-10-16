[Video] Petrolimex, PV Oil giảm giá xăng dầu thấp hơn mức điều hành

Ở kỳ điều hành ngày 15/10, xăng E5 RON 92 giảm 730 đồng, còn 26.970 đồng mỗi lít. Xăng E10 RON 95-III giảm 1.230 đồng, xuống 27.020 đồng mỗi lít. Dầu diesel giảm 20 đồng, còn 29.100 đồng mỗi lít; trong khi dầu mazut tăng 1.040 đồng, lên 22.130 đồng mỗi kg.

Hai doanh nghiệp cho biết việc giảm giá nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp. Mức giảm chỉ áp dụng tại hệ thống cửa hàng và với những mặt hàng thuộc chương trình của từng đơn vị.