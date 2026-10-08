[Video] Panama luôn coi trọng vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng kết quả tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống José Raúl Mulino, nhấn mạnh chuyến thăm tạo dấu mốc quan trọng và là động lực để hai nước phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha khẳng định Chính phủ Panama luôn coi trọng vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai nước.