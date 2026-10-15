[VIDEO] Ông Vũ An được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc PVChem
Ngày 9/10/2026, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) Lê Mạnh Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn đã trao quyết định người đại diện vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) cho ông Vũ An, Tổng Giám đốc PVChem, và có buổi làm việc với ban lãnh đạo Tổng công ty.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-ong-vu-an-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-tong-giam-doc-pvchem-746704.html