[VIDEO] Ông Vũ An được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc PVChem

Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý III/2026 của EuroCham tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao, với 90% doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư. Tuy nhiên, các doanh nghiệp EU cũng chỉ ra các rào cản lớn còn tồn tại đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư.