Trước đó, tháng 8/2023, TAND Thành phố Hà Nội từng mở phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, sau khoảng nửa ngày làm việc, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính và giá trị thực tế của các căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Sau quá trình điều tra bổ sung, số người được xác định là bị hại tăng từ 488 lên 519 người. Số tiền ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính cũng tăng từ khoảng 481 tỷ đồng lên hơn 531 tỷ đồng.