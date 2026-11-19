Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, việc đưa bị cáo Lê Thanh Thản ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cũng xem xét quá trình điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án. Đặc biệt, bị cáo Thản đã chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính 530 tỷ đồng để sẵn sàng khắc phục hậu quả. Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có thể xem xét áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Nguyễn Hồng Quân