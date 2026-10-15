Video ô tô tông văng xe máy ở Ấn Độ, người ngồi trên xe hoàn toàn không sao

Ô tô tông văng chiếc xe máy có người ngồi trên

Một đoạn video từ camera quan sát đã ghi lại vụ tai nạn ở bang Tamil Nadu (Ấn Độ), và rồi đoạn video này được chia sẻ nhanh chóng từ Á sang Âu vì diễn biến khiến người xem khó tin: Chiếc xe máy bị ô tô tông văng đi, còn người ngồi trên xe chỉ… thay đổi chỗ ngồi và sốc là chính chứ chẳng làm sao cả.

Theo trang The Times of India (Thời báo Ấn Độ), vụ việc xảy ra gần một quán trà.

Đây là video:

Nguồn: Darsan Gosavi.

Trong video, một người đàn ông mặc áo xanh đang ngồi trên chiếc xe máy dừng sát mép đường. Gần đó, một số người đứng trước quán.

Thế rồi một chiếc ô tô màu trắng lao tới, đâm mạnh vào chiếc xe máy, khiến xe máy bị hất văng lên cao, nhưng người đàn ông ngồi trên xe chỉ ngồi phịch xuống đường, như kiểu ngồi hụt lúc bị kéo mất ghế vậy.

Và người ngồi trên xe máy chẳng làm sao cả. Anh ấy đứng dậy, có vẻ chỉ sốc về tâm lý chứ thể chất thì bình thường, nhìn theo hướng chiếc ô tô chạy đi.

Người ngồi trên xe máy ngã xuống đất sau va chạm. Ảnh: Darsan Gosavi.

Người ngồi trên xe thoát nạn, nhưng một người khác bị thương

Các tờ báo ở Ấn Độ cho biết người ngồi trên xe máy mà bị ô tô húc phải thì không sao, nhưng một người khác thì… có sao.

Đó là vì chiếc xe máy bị ô tô tông đã văng vào một người khác cũng đang uống trà gần đó, khiến người này bị thương nặng ở đầu và gục xuống ngay tại chỗ. Một số người dân đã đưa anh ấy đến bệnh viện.

Hiện chưa có thông tin về việc xử lý tài xế chiếc ô tô gây tai nạn.