[Video] Nông, lâm, thủy sản xuất siêu gần 19 tỷ USD

Khánh Hòa triển khai chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với hỗ trợ một lần cao nhất 1,5 tỷ đồng. Ưu tiên chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn và công nghệ biển, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các ngành công nghệ chiến lược.