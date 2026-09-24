[Video] Những tia bức xạ trở thành ‘đôi mắt’ của bác sĩ
Gần ba thập kỷ hiện diện trong các cơ sở y tế tại Đồng Nai, tia bức xạ đã góp phần thay đổi cách bác sĩ quan sát, phát hiện và đánh giá tổn thương qua các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như: X-quang, CT, DSA… Không thể nhìn thấy hay cảm nhận bằng giác quan, nhưng tia X trở thành “đôi mắt” hỗ trợ bác sĩ phát hiện, chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Chính vì vậy, sử dụng năng lượng nguyên tử trở nên gần gũi, hữu ích trong khám chữa bệnh.
Thực hiện: Bích Nhàn - Khánh Lộc
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202609/video-nhung-tia-buc-xa-tro-thanh-doi-mat-cua-bac-si-2cb7a26/