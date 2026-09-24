[Video] Những tia bức xạ trở thành ‘đôi mắt’ của bác sĩ

Diễn biến nắng nóng đến sớm và có xu hướng gia tăng cực đoan trong những năm gần đây đang đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống điện. Bám sát Chỉ thị số 09/CT-TTg và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý vận hành, số hóa dịch vụ khách hàng đến đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện và hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.