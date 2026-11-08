[Video] Những người thầm lặng sau cánh cửa phòng phẫu thuật

Nên duyên từ sự đồng điệu của những người con nuôi, nhưng phải mất hơn 25 năm xa cách, ông Đặng và bà Hoàng mới có được trọn vẹn những ngày tháng sum vầy. Ở tuổi xế chiều, đôi vợ chồng lại cùng nhau tìm thấy niềm vui bình dị từ việc chắt chiu từng mảnh vải vụn, may hàng trăm chiếc mền gởi tặng người nghèo.