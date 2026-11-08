[Video] Những người thầm lặng sau cánh cửa phòng phẫu thuật
Đằng sau mỗi ca mổ an toàn còn có một quy trình nghiêm ngặt, bắt đầu từ những công việc ít được nhìn thấy: xử lý đồ vải, làm sạch và tiệt khuẩn dụng cụ y tế, giám sát nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện. Ở đó, mỗi thao tác đều phải chính xác, mỗi công đoạn đều không được phép chủ quan. Bởi đôi khi, một sai sót rất nhỏ cũng có thể dẫn đến những hệ lụy lớn đối với sức khỏe, thậm chí tính mạng người bệnh.
Thực hiện: Bích Nhàn - Khánh Lộc
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202611/video-nhung-nguoi-tham-lang-sau-canh-cua-phong-phau-thuat-caf357d/