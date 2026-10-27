[Video] Những lớp học khang trang giữa biển mây Ngọc Linh
Mùa mưa năm 2025, những điểm trường trên đỉnh Ngọc Linh (xã Trà Linh) từng tan hoang và ngổn ngang sau những trận lũ liên tục. Cũng ở nơi ấy, tròn một năm sau, những ngôi trường ở vùng cao Đà Nẵng như lột xác, khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới: hiện đại, khang trang và ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.
Trên đỉnh Ngọc Linh, những trận mưa dai dẳng và những mùa lũ bão sẽ còn quay lại, thế nhưng, sự nơm nớp, lo âu đang dần nhoà đi khi những con đường đang được cứng hoá, nâng cấp, những dãy phòng học ngày càng kiên cố, khang trang. Con số 100% học sinh ra lớp chính là trái ngọt từ sự tận tâm của các thầy cô giáo cùng sự đồng hành quyết liệt của chính quyền địa phương. Khi những điểm nghẽn dần được tháo gỡ, mái trường giữa biển mây này đang thực sự trở thành bệ phóng vững chắc cho những em nhỏ ở lưng chừng trời.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nhung-lop-hoc-khang-trang-giua-bien-may-ngoc-linh-post998224.html