Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỉ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường số. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là phải tháo gỡ những "điểm nghẽn" về dữ liệu, bảo đảm hệ thống thông tin được kết nối đồng bộ, thông suốt.