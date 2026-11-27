[Video] Nhu cầu vốn cuối năm tăng, ngân hàng chịu áp lực cung ứng
Nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư công và chuẩn bị hàng hóa dịp cuối năm đang tăng cao. Trong bối cảnh tín dụng toàn hệ thống tiếp tục mở rộng, các ngân hàng phải đối mặt với áp lực cân đối nguồn vốn, bảo đảm thanh khoản và kiểm soát rủi ro.
Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 13/11, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 21 triệu tỷ đồng, tăng 13,26% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tăng trưởng huy động vốn được dự báo thấp hơn tăng trưởng tín dụng, đặt ra yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chủ động hơn trong quản lý nguồn vốn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nhu-cau-von-cuoi-nam-tang-ngan-hang-chiu-ap-luc-cung-ung-post1005819.html