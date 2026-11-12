[Video] Nhộn nhịp sức sống du lịch tại phố cổ Hội An giữa ngày mưa ngập
Mưa lớn kéo dài những ngày đầu tháng 11 khiến mực nước sông Hoài dâng cao, gây ngập tuyến đường ven sông tại khu phố cổ Hội An. Dù thời tiết không thuận lợi, nhịp sống du lịch nơi đây vẫn diễn ra sôi động và bình yên.
Cái tên Hội An xuất phát từ việc người xưa coi đây là nơi hội tụ những điều an lành. Trong đó thì yếu tố đầu tiên là "hội thủy", nơi hội tụ nước từ những con sông. Dạo một vòng phố cổ vào những ngày này, mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, tuy nhiên, có lẽ ai cũng sẽ thấy đâu đó trong sự trầm mặc nơi từng con phố là những nhịp sống và cái chất không lẫn đi đâu được – thứ mà du khách tận hưởng từng giây phút.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nhon-nhip-suc-song-du-lich-tai-pho-co-hoi-an-giua-ngay-mua-ngap-post1001907.html