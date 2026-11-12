[Video] Nhộn nhịp sức sống du lịch tại phố cổ Hội An giữa ngày mưa ngập

Cái tên Hội An xuất phát từ việc người xưa coi đây là nơi hội tụ những điều an lành. Trong đó thì yếu tố đầu tiên là "hội thủy", nơi hội tụ nước từ những con sông. Dạo một vòng phố cổ vào những ngày này, mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, tuy nhiên, có lẽ ai cũng sẽ thấy đâu đó trong sự trầm mặc nơi từng con phố là những nhịp sống và cái chất không lẫn đi đâu được – thứ mà du khách tận hưởng từng giây phút.

Phan Hải Tùng Lâm