[Video] Nhiều ngân hàng hạ lãi suất tiết kiệm sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước
15 ngân hàng tư nhân đồng loạt giảm từ 0,5 đến 0,7 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn từ sáu tháng trở lên trong ngày 19/10, sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm mỗi năm với lãi suất tiền gửi niêm yết từ sáu tháng trở lên; đồng thời giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nhieu-ngan-hang-ha-lai-suat-tiet-kiem-sau-chi-dao-cua-ngan-hang-nha-nuoc-post996826.html