[Video] Nhiều khiếu nại khi mua hàng trực tuyến
Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương cho biết đang tiếp nhận nhiều phản ánh, khiếu nại về hàng hóa mua trực tuyến trên mạng xã hội như Facebook, Instagram không đúng mô tả, bị lỗi, hư hỏng, thậm chí là hàng giả hoặc không rõ nguồn gốc.
Cục Thương mại điện tử khuyến cáo nếu hàng nhận được không đúng cam kết, hãy lưu lại hình ảnh quảng cáo, nội dung trao đổi, đơn hàng và chứng từ thanh toán để làm bằng chứng. Người tiêu dùng có thể phản ánh với nền tảng, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc gửi đến Cục Thương mại điện tử, số 25 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nhieu-khieu-nai-khi-mua-hang-truc-tuyen-post997075.html