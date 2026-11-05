[Video] Nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố An Lâm, phường Long Thành
Sáng 5-11, khu phố An Lâm, phường Long Thành tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026).
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202611/video-nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-khu-pho-an-lam-phuong-long-thanh-9536550/