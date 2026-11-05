[Video] Nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố An Lâm, phường Long Thành

Theo sắc vàng của mùa lúa chín, ngược lên vùng núi Đông Bắc, làng cổ Bắc Hoa (xã Tân Sơn, thành phố Bắc Ninh) hiện ra bình yên dưới chân núi với những thửa ruộng nối dài theo sườn đồi và những ngôi nhà trình tường hàng trăm năm tuổi. Trải qua nhiều thế hệ, người Nùng nơi đây vẫn gìn giữ những nét kiến trúc, phong tục và tập quán truyền thống, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho một bản làng vùng cao và mở ra nhiều triển vọng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.