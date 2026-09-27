[Video] Nhiều chính sách mới tác động đến doanh nghiệp từ tháng 10/2026

Hoàn thành nhiệm vụ sau những năm tháng vượt qua bao gian khó, góp phần bảo vệ từng cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, cựu chiến binh Nguyễn Quang Chiểu, quê Thái Nguyên chọn gắn bó với quê vợ ở xóm Huyền Du, xã Hạ Lang - vùng đất ông từng dành cả tuổi thanh xuân để bảo vệ và gửi trọn tình yêu. Cùng người bạn đời là bà Nông Thị Vệ, ông dồn hết tâm huyết xây dựng thành công một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao với lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.