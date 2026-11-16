[Video] Nhà ở xã hội sau 5 năm vẫn được bán lại theo giá thị trường

Về giá bán, tại dự thảo báo cáo tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự luật, Bộ Xây dựng đã nêu những vướng mắc, khó khăn nếu kiểm soát giá chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm. Theo cơ quan này, hiện Luật Dân sự cho phép quyền sở hữu gồm chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. Do đó, người mua nhà ở được quyền định đoạt bán tài sản (nhà ở) thuộc sở hữu của mình.

Quốc hội dự kiến biểu quyết dự án luật vào ngày 21/11. Nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.