[Video] Nhà nghỉ, khách sạn phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách trước khi bố trí lưu trú
Nghị định 392/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, sắp có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.
Theo đó, các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn phải kiểm tra một trong các giấy tờ tùy thân của khách trước khi bố trí lưu trú. Các giấy tờ là: Thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú của người nước ngoài, giấy tờ nhân thân khác có ảnh do cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nha-nghi-khach-san-phai-kiem-tra-giay-to-tuy-than-cua-khach-truoc-khi-bo-tri-luu-tru-post999238.html